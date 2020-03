Economia Confira a programação de palestras para a Tecnoshow Comigo deste ano em Rio Verde Mais de 100 palestras devem ser realizadas em diferentes espaços da feira

A Tecnoshow Comigo vai realizar na edição deste ano mais de 100 palestras com foco na rotina do agro. Temas devem ser abordados no auditório 1 do Instituto de Ciência e Tecnologia Comigo (ITC), em Rio Verde. O local tem capacidade para 750 pessoas, e receberá cinco palestras com profissionais e especialistas renomados do setor. A programação completa está disponível no site www.tecno...