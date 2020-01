Economia Confira a lista com as cinco combinações de senhas mais vazadas de 2019; veja dicas de como alterar Composições das sequências numéricas foram utilizadas por um total de 6,3 milhões de contas

A Nordpass analisou 500 milhões de senhas que foram vazadas durante o ano de 2019 e a conclusão sobre a as combinações mais frequentes impressiona. As senhas mais usadas foram: “12345”, “123456” e “123456789”. Composições das sequências numéricas foram utilizadas por um total de 6,3 milhões de contas. A empresa divulgou uma tabela com uma lista alertando para as senh...