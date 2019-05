Economia Confiança empresarial perde fôlego em Goiás Índice de Confiança do Empresário Industrial registrou em maio o pior resultado desde novembro de 2018

A confiança para o empresário que investe em indústrias em Goiás perdeu fôlego neste mês. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) divulgou hoje (21) o Índice de Confiança do Empresário Industrial Goiano (ICEI). Com 58,3 pontos, o resultado é o pior desde novembro de 2018. Ainda assim, acima dos 50 pontos sinaliza confiança em alta, conforme metodologia d...