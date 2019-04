Economia Confiança empresarial cai 2,7 pontos em março ante fevereiro, afirma FGV Com o resultado, o índice ficou 0,5 ponto abaixo do nível de março do ano passado

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) da Fundação Getulio Vargas (FGV) caiu 2,7 pontos em março ante fevereiro, para 94,0 pontos, o menor nível desde outubro de 2018. Com o resultado, o índice ficou 0,5 ponto abaixo do nível de março do ano passado, informou a FGV nesta segunda-feira, dia 1º. Na métrica de médias móveis trimestrais, houve também um recuo de 0,5 ponto e...