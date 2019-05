Economia Confiança do empresário industrial cai pelo quarto mês consecutivo, avalia CNI Indicador acumula recuo de 8,2 pontos, mas segue positivo

A confiança do empresário industrial caiu pelo quarto mês seguido. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu 1,9 ponto em maio e atingiu 56,5 pontos. O indicador acumula recuo de 8,2 pontos desde fevereiro. As informações são da pesquisa divulgada hoje (20) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os indicadores variam de zero a cem ...