Economia Confiança do empresário do comércio cresce 12,2% em junho, diz CNC Em relação a junho de 2020, indicador avançou 47,6%

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) cresceu 12,2% em junho na comparação com maio. Essa foi a primeira alta do ano e veio depois de cinco quedas consecutivas. As informações foram divulgadas hoje (17), no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Na comparação com junho do ano passado, a confiança...