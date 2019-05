Economia Confederações vão investir R$ 1 bilhão no Nordeste

O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, afirmou ontem que nove confederações nacionais, incluindo a CNA, estão elaborando proposta para “melhorar o problema da pobreza do Nordeste”. Segundo ele, que participou de encontro com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, serão investidos no projeto R$ 1 bilhão. Martins disse que a ide...