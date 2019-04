Economia Confaz aprova prorrogação de convênio que reduz ICMS para produtores rurais Decisão assegura competitividade do setor agropecuário brasileiro

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou nesta sexta-feira (5), a prorrogação por mais um ano do convênio que reduz a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no transporte interestadual de insumos agropecuários e dá isenção do imposto sobre o transporte dos insumos dentro dos Estados. O convênio v...