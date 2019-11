A semana inicia com pelo menos 7,3 mil vagas em concursos por todo o país. Listamos 60 vagas com inscrições que começam ou encerram entre esta segunda-feira (11) e sexta-feira (15). Os salários são de até R$ 20 mil.

Entre os 43 concursos com prazos que acabam nesta semana, está o da Prefeitura Municipal de Gameleira de Goiás. São 204 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Os concurseiros podem se cadastrar até terça-feira (12).

Confira as oportunidades que encerram nesta semana em Goiás:

Prefeitura Municipal de Gameleira de Goiás

Inscrições: até 12 de novembro, pelo site do Itec

Vagas: 204 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: advogado, agente administrativo, assistente social, motorista, psicólogo, professor, cuidador, enfermeiro, fiscal de posturas, farmacêutico, cirurgião dentista, auxiliar de educação infantil, técnico em enfermagem, entre outros

Salários: até R$ 3.421,84

Prefeitura de Heitoraí (GO)

Inscrições: até 15 de novembro, pelo site do Itec

Vagas: 10 (nível superior)

Cargos: professor

Salários: R$ 1.918,30



Confira outros concursos em todo Brasil:

Prefeitura de Piracicaba (SP)

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site da Fundação Vunesp

Vagas: 54 (nível superior)

Cargos: professor substituto de educação infantil e ensino fundamental

Salários: R$ 18,71 por hora/aula

Prefeitura de Rafard (SP)

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site Igecs

Vagas: 42 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: merendeira, serviços gerais, atendente de saúde, guarda municipal, enfermeiro, fisioterapeuta, entre outros

Salários: até R$ 2.706,50

Prefeitura de São Gonçalo do Gurguéia (PI)

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site da prefeitura

Vagas: 43 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: professor, enfermeiro, assistente social, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, entre outros

Salários: até R$ 3,5 mil

Prefeitura de Suzano (SP)

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site Consulplan

Vagas: 106 (níveis fundamental, médio, técnico e superior)

Cargos: analista ambiental, engenheiro, arquiteto, médico, procurador jurídico, monitor de atividades esportivas, educador social, borracheiro, carpinteiro, entre outros

Salários: até R$ 8.774,57

Prefeitura de Milton Brandão (PI)

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site Crescer Consultoria

Vagas: 32 (níveis fundamental, médio, técnico e superior)

Cargos: fisioterapeuta, enfermeiro, técnico em enfermagem, digitador, motorista, agente de endemias, entre outros

Salários: até R$ 6,3 mil

Prefeitura de Humaitá (RS)

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site Legalle Concursos

Vagas: 20 (níveis fundamental, médio, técnico e superior)

Cargos: operador de máquina, médico, engenheiro civil, contador, assistente social, entre outros

Salários: até R$ 2.556,29

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site Quadrix

Vagas: 90 (nível superior)

Cargos: advogado, analista em RH e contador

Salários: até R$ 4.585,56

Prefeitura de Paranhos (MS)

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site da Faculdade Alfa

Vagas: 24 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: vigia, recepcionista, técnico em enfermagem, enfermeiro, nutricionista, entre outros

Salários: até R$ 4.229,74

Prefeitura de Japorã (MS)

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site da Faculdade Alfa

Vagas: 139 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: auxiliar de serviços diversos, motorista, vigia, auxiliar de consultório, contador, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, entre outros

Salários: até R$ 5 mil

Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo (SP)

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site Sawabona Concursos

Vagas: 12 (nível superior)

Cargos: médico

Salários: R$ 2.527,07

Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo (Famap)

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site Acesse Concursos

Vagas: 10 (nível médio)

Cargos: fiscal de temporada

Salários: R$ 1.355,81

Universidade Federal de Juiz de Fora

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site da universidade

Vagas: 14 (nível superior)

Cargos: professor

Salários: até R$ 20.530,01

Prefeitura de Mundo Novo (MS)

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site da Faculdade Alfa

Vagas: 72 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: coveiro, pintor, telefonista, fiscal de obras e postura, pedreiro, analista de tributos, professor, bioquímico, médico, entre outros

Salários: até R$ 4.239,25

Prefeitura de São Ludgero (SC)

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site We Do Serviços

Vagas: 5 (níveis médio e superior)

Cargos: professor

Salários: até R$ 3.434,38

Prefeitura de Amambai (MS)

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site da Faculdade Alfa

Vagas: 84 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: agente administrativo, borracheiro, mecânico, servente, vigia, técnico em enfermagem, topógrafo, arquiteto, entre outros

Salários: até R$ 6.973,41

Prefeitura de Extremoz (RN)

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site Funcern

Vagas: 40 (nível médio)

Cargos: guarda civil municipal

Salários: R$ 1,6 mil

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE)

Inscrições: até 11 de novembro, pelo site

Vagas: 58 (nível médio)

Cargos: auxiliar de apoio pedagógico

Salários: R$ 998

Prefeitura de Cáceres (MT)

Inscrições: até 12 de novembro, presencialmente na prefeitura

Vagas: 30 (nível superior)

Cargos: médico e bioquímico

Salários: até R$ 9.383,76

Prefeitura de Herval d’Oeste (SC)

Inscrições: até 12 de novembro, pelo site Aprender.com

Vagas: 22 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: professor, segundo professor, auxiliar de serviços de saúde, monitor social e agente de serviços gerais

Salários: até R$ 2.328,82

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (Alap)

Inscrições: até 12 de novembro, pelo site da Fundação Carlos Chagas

Vagas: 129 (níveis médio e superior)

Cargos: analista legislativo, auxiliar legislativo, assistente legislativo e advogado legislativo

Salários: até R$ 11.395,01

Prefeitura de Anchieta (ES)

Inscrições: até 13 de novembro, pelo site da prefeitura

Vagas: 10 (nível médio)

Cargos: auxiliar de secretaria escolar

Salários: até R$ 3.981,65

Prefeitura de Iacanga (SP)

Inscrições: até 13 de novembro, pelo site Consesp

Vagas: 12 (nível superior)

Cargos: professor

Salários: até R$ 2.739

Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (SP)

Inscrições: até 13 de novembro, pelo site da Fundação Vunesp

Vagas: 36 (níveis médio e superior)

Cargos: auxiliar de administração, técnico em gestão, advogado, analista de gestão

Salários: até R$ 3.981,65

Prefeitura de Juara (MT)

Inscrições: até 13 de novembro, pelo site KLC

Vagas: 33 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: professor, técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional

Salários: até R$ 2.762,26

Prefeitura de Nova Itaberaba (SC)

Inscrições: até 13 de novembro, pelo site A.S Instituto

Vagas: 12 (níveis médio e superior)

Cargos: assistente social, auxiliar de odontólogo e professor

Salários: até R$ 4.485,92

Prefeitura de Porto Belo (SC)

Inscrições: até 13 de novembro, pelo site FURB

Vagas: 199 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: advogado, analista de sistemas, arquiteto, contador, coletor de lixo, enfermeiro, auxiliar de cozinha, médico, motorista, operário braçal, entre outros

Salários: até R$ 5.719,32

São Paulo Previdência

Inscrições: até 13 de novembro, pelo site da Fundação Carlos Chagas

Vagas: 91 (níveis médio e superior)

Cargos: técnico em gestão previdenciária e analista em gestão

Salários: até R$ 5.384,42

Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina

Inscrições: até 13 de novembro, pelo site da Fepese

Vagas: 600 (nível superior)

Cargos: agente penitenciário

Salários: R$ 3.993,82

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (MG)

Inscrições: até 13 de novembro, pelo site da Fepese

Vagas: 377 (níveis médio e superior)

Cargos: médico, enfermeiro, condutor socorrista, enfermeiro, técnico em enfermagem, entre outros

Salários: R$ 7.800

Prefeitura de Moro Reuter (RS)

Inscrições: até 13 de novembro, pelo site Objetiva Concursos

Vagas: 5 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: auxiliar de consultório dentário, médico, nutricionista, oficial administrativo e servente de escolas

Salários: até R$ 5.399,90

Prefeitura de Santo Antônio de Platina (PR)

Inscrições: até 14 de novembro, presencialmente na prefeitura

Vagas: 16 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: monitor, cozinheiro, serviços diversos, especialista em educação, psicólogo e monitor de música

Salários: até R$ 2 mil

Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas (MG)

Inscrições: até 14 de novembro, pelo site Imam

Vagas: 17 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: auxiliar de serviços de saneamento, encanador de redes, oficial de construção civil, agente administrativo, assistente contábil financeiro, entre outros

Salários: até R$ 3.622,66

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap)

Inscrições: até 14 de novembro, pelo site do instituto

Vagas: 14 (nível superior)

Cargos: professor do ensino básico, técnico e tecnológico

Salários: até R$ 10.074,18

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cotia (SP)

Inscrições: até 14 de novembro, pelo site Litteris Concursos

Vagas: 10 (nível médio)

Cargos: conselho tutelar

Salários: R$ 3.600

Prefeitura de Novo Repartimento (PA)

Inscrições: até 14 de novembro, presencialmente na prefeitura

Vagas: 215 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: auxiliar de serviços gerais, engenheiro civil, motorista de veículo pesado, pedagogo, professor, técnico em informática, entre outros

Salários: até R$ 3.748,38

Prefeitura de Itapiranga (SC)

Inscrições: até 14 de novembro, pelo site Ameosc

Vagas: 36 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: professor, agente administrativo, assistente social, psicólogo, auxiliar administrativo, agente comunitário de saúde, auxiliar de saúde bucal, médico, odontólogo e técnico em enfermagem

Salários: até R$ 18.444,39

Prefeitura de Sobral (CE)

Inscrições: até 14 de novembro, pelo site da Uece

Vagas: 18 (níveis médio e superior)

Cargos: analista de gestão, analista de saneamento, fiscal municipal agropecuário, técnico em agropecuária, e técnico em saneamento

Salários: até R$ 8.296,53

Prefeitura de União do Sul (MT)

Inscrições: até 15 de novembro, pelo site da Master Z Consultoria

Vagas: 65 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: auditor em saúde pública, nutricionista, professor, fiscal de vigilância sanitária, zelador, motorista, vigia, entre outros

Salários: até R$ 8.290

Prefeitura de Biguaçu (SC)

Inscrições: até 15 de novembro, pelo site Faepesul

Vagas: 30 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: auxiliar de serviços gerais, especialista em assuntos educacionais, monitor de transporte escolar, fonoaudiólogo, professor, bibliotecário, entre outros

Salários: até R$ 4.009,46

Prefeitura de Piranguinho (MG)

Inscrições: até 15 de novembro, pelo site Directa Carreiras

Vagas: 12 (nível médio)

Cargos: agente epidemiológico e agente comunitário de saúde

Salários: R$ 1.250

Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro (FAETEC)

Inscrições: até 15 de novembro, pelo site do Instituto Acesso

Vagas: 209 (níveis médio, técnico e superior)

Cargos: professor, instrutor de disciplina, supervisor educacional, orientador educacional, inspetor de alunos, agente administrativo,

Salários: até R$ 3 mil



Concursos com as inscrições que abrem nesta semana:

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (SP)

Inscrições: de 11 de novembro a 12 de dezembro, pelo site da Fundação Vunesp

Vagas: 11 (nível superior)

Cargo: fiscal

Salário: R$ 5.599,80

Rede Sarah de Hospitais

Inscrições: de 11 de novembro a 12 de dezembro, pelo site da instituição

Vagas: 8 (nível superior)

Cargo: analista de informática e biomédico

Salário: até R$ 13.675,28

Prefeitura de Palotina (PR)

Inscrições: de 11 de novembro a 11 de dezembro, pelo site Fundação Unicentro

Vagas: 66 (níveis médio, técnico e superior)

Cargo: assistente social, farmacêutico, médico, coordenador de endemias, entre outros

Salário: até R$ 13.737,56

Prefeitura de Imperatriz (MA)

Inscrições: de 11 a 26 de novembro, pelo site da FSADU

Vagas: 1500 (níveis médio, técnico e superior)

Cargo: agente de defesa civil, agente de defesa, técnico de enfermagem, técnico agrícola, cirurgião dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, entre outros

Salário: R$ 5.500

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)

Inscrições: de 11 a 25 de novembro, pelo site da universidade

Vagas: 26 (nível superior)

Cargo: professor substituto

Salário: até R$ 5.831,21

Prefeitura de Santana do Araguaia (PA)

Inscrições: de 11 de novembro a 8 de dezembro, pelo site Ivin

Vagas: 348 (níveis fundamental, médio, técnico e superior)

Cargos: auxiliar de construção, auxiliar de serviços gerais, coveiro, eletricista, motorista, operador de máquina, monitor de educação, arquiteto, biomédico, entre outros

Salários: R$ 18,71 por hora/aula

Secretaria da Fazenda de Alagoas

Inscrições: de 11 de novembro a 10 de dezembro, pelo site do Cebraspe

Vagas: 85 (nível superior)

Cargo: auditor de finanças e controle de arrecadação e auditor fiscal da receita estadual

Salário: R$ 9.471,42

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Inscrições: de 11 de novembro a 7 de janeiro de 2020, pelo site da universidade

Vagas: 53 (nível superior)

Cargo: professor

Salário: até R$ 10,074,18

Prefeitura de Volta Redonda (RJ)

Inscrições: de 11 a 25 de novembro, pelo site da Fevre

Vagas: 606 (nível superior)

Cargo: professor

Salário: até R$ 2.078,78

Prefeitura de Viçosa (RN)

Inscrições: de 11 de novembro a 11 de dezembro, pelo site da CPCon

Vagas: 17 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: auxiliar de sala, coveiro, engenheiro civil, nutricionista, agente de combate às endemias, odontólogo, entre outros

Salários: até R$ 2.400

Prefeitura de Cacimba de Dentro (PB)

Inscrições: de 11 de novembro a 11 de dezembro, pelo site da CPCon

Vagas: 71 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: gari, motorista, coveiro, operador de máquinas, agente administrativo, técnico em secretariado escolar, assistente social, educador físico, entre outros

Salários: até R$ 10 mil

Prefeitura de Cuitegi (PB)

Inscrições: de 11 de novembro a 11 de dezembro, pelo site da CPCon

Vagas: 23 (níveis médio, técnico e superior)

Cargos: digitador, técnico em enfermagem, visitador social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, entre outros

Salários: até R$ 12 mil

Prefeitura de Alpinópolis (MG)

Inscrições: de 11 de novembro a 11 de dezembro, pelo site da RHS Consult

Vagas: 23 (níveis fundamental, médio e superior)

Cargos: enfermeiro, motorista, operador de máquinas pesadas, operário, fiscal sanitário, médico veterinário, biólogo, farmacêutico, entre outros

Salários: até R$ 3.763,97

Prefeitura de Ibiraci (MG)

Inscrições: de 11 de novembro a 11 de dezembro, pelo site da Imam

Vagas: 110 (níveis fundamental, médio, técnico e superior)

Cargos: motorista, pedreiro, agente de fiscalização, auxiliar de biblioteca, eletricista geral, técnico em enfermagem, dentista, médico, fonoaudiólogo, enfermeiro, entre outros

Salários: até R$ 9.651,51

Prefeitura de Braço do Norte (SC)

Inscrições: de 12 de novembro a 12 de dezembro, pelo site Faepesul

Vagas: 88 (níveis fundamental, médio, técnico e superior)

Cargos: motorista, artesão, assistente social, auxiliar de farmácia, médico, fonoaudiólogo, odontólogo, técnico em enfermagem, entre outros

Salários: até R$ 10.300

Prefeituras de Jaú do Tocantins, Palmeirópolis e São Salvador do Tocantins (TO)

Inscrições: de 12 de novembro a 5 de dezembro, pelo site Unitins

Vagas: 543 (níveis fundamental, médio, técnico e superior)

Cargos: auxiliar de serviços gerais, motorista, assistente administrativo, técnico de enfermagem, assistente social, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, entre outros

Salários: até R$ 8 mil

Prefeitura de Formiga (MG)

Inscrições: de 13 de novembro a 12 de dezembro, pelo site do Instituto Consulplan

Vagas: 413 (níveis fundamental, médio, técnico e superior)

Cargos: analista fiscal sanitário, assistente social, cirurgião dentista, terapeuta ocupacional, professor, agente de trânsito e transporte, agente social, entre outros

Salários: até R$ 10.956,63

Prefeitura de Colíder (MT)

Inscrições: de 13 a 22 de novembro, pelo site KLC

Vagas: 98 (níveis médio e superior)

Cargos: professor, apoio administrativo educacional e técnico administrativo educacional

Salários: até R$ 4.811,14