Concurso do Banco do Brasil é o maior da história, com 1,6 milhão de inscritos

Pouco mais de 1,6 milhão de pessoas irão participar do concurso que vai selecionar escriturários para o Banco do Brasil. Segundo a Fundação Cesgranrio, que está organizando o processo seletivo, esse é o maior número de inscritos em um concurso público na história do país. Entre os participantes estão 1.605.751 de postulantes às vagas de escriturário -agente comerc...