A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) está com 25 vagas em concurso para os cargos de técnicos em enfermagem do trabalho e de segurança do trabalho, e salários de até R$ 4.443,57 com carga horária semanal de 40 horas de trabalho. Confira o edital.

Há vagas para as cidades de Anápolis, Campos Belos, Ceres, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Inhumas, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Porangatu, Rio Verde, Santa Helena de Goiás e São Luiz de Montes Belos.

Os interessados podem se inscrever entre os dias 28 de setembro e 28 de outubro de 2020 no site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG). Por causa da pandemia, ainda não foi informado como será a realização de cada etapa do concurso.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação.