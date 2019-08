Economia Concessionárias querem devolver rodovias em Goiás Via 040 protocolou pedido de devolução de BR, atribuído à grave crise econômica, e Triunfo Concebra avalia recorrer à mesma alternativa

Concessionárias que assumiram rodovias federais em Goiás querem devolver trechos para a União por conta do agravamento da crise econômica no País. Há dois anos, a Via 040, responsável pela BR- 040, aguardava regulamentação para deixar a concessão. Na última terça-feira (20), a empresa protocolou novo requerimento, que é analisado pela Agência Nacional de Transportes ...