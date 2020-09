Economia Concessionárias em Goiânia passam a lidar com fila de espera por veículos Estoque não dá conta de acompanhar ritmo do mercado goiano, especialmente para os utilitários; frota cresceu 4,43% durante pandemia

As concessionárias ficaram fechadas por três meses por conta da pandemia de coronavírus. Mas, quando reabriram, em Goiânia, passaram a lidar com fila de espera por veículos. Situação que ocorre desde junho. Demanda reprimida combinada com o fato de que as fábricas ainda voltam ao ritmo de produção, fazem com que alguns modelos demorem até 120 dias para chegar, especia...