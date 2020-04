Economia Concessionárias de rodovias federais que passam por Goiás podem rever contratos Empresas que administram estradas federais que passam por Goiás avaliam prejuízos causados pela pandemia; Advocacia Geral da União confirma direito a “reequilíbrio”

As concessionárias responsáveis pela gestão de rodovias federais que passam por Goiás estão elaborando estudos para definir se irão solicitar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reequilíbrio financeiro de contratos, por causa de prejuízos provocados pela pandemia de coronavírus. As medidas de isolamento social definidas pelos Estados, com a restrição de ...