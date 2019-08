Economia Concessionária na T-63 abre 14 vagas de trabalho Veja quais são as exigências para os cargos e como participar do processo

A concessionária Mobile, da Peugeot (Avenida T-63, Setor Bueno, Goiânia), está com 14 vagas de emprego abertas para os cargos de vendedor, mecânico e auxiliar administrativo. As remunerações são a partir de dois salários mínimos, e no caso do cargo de vendedor há o acréscimo de comissão. Para a função de mecânico são exigidas formação técnica ou graduação, e expe...