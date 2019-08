Economia Conceito de despesa com pessoal mascara crise fiscal dos Estados, diz governo Estudo do Ministério da Economia apontou que 15 Estados estavam desenquadrados das regras fiscais no fim de 2017. O mesmo ocorreu nos anos seguintes, incluindo Goiás

Um estudo publicado nesta segunda-feira, 5, pelo Ministério da Economia defende que conceitos diferentes sobre o que pode ser enquadrado como "despesas com pessoal" têm mascarado a crise fiscal nos Estados. De acordo com o ministério, 15 Estados estavam desenquadrados das regras fiscais no fim de 2017, mas os conceitos diferentes utilizados pelos entes federativos faziam s...