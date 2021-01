Economia Compras com cupom ou dinheiro de volta na internet crescem 50% em 2020, aponta levantamento As categorias de produtos com maior volume de vendas feitas usando cupons de desconto foram eletroeletrônicos, delivery, moda e aplicativos de transporte

Os programas de desconto e cashback, política de venda que prevê parte do dinheiro de volta, contribuíram para cerca de R$ 6 bilhões em transações no ecommerce brasileiro, segundo pesquisa do Cuponomia com dados informados por empresas na Bolsa, outras plataformas de coleta e projeções internas. O valor é 50% maior do que o registrado em 2019. A empresa diz...