Economia Compras com cartões crescem 17% no 1º trimestre de 2019 Dados da Abecs comparam números do mesmo período do ano passado

As compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 17% no 1º trimestre de 2019, em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando R$ 416 bilhões, segundo dados da Abecs, associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento.Segundo a Abecs, deste total, R$ 260 bilhões (+17,8%) em compras foram realizadas com cartões de cré...