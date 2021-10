Economia Comprar iPhone nos EUA necessita 12 dias de trabalho com salário mínimo; no Brasil, requer 6 meses Telefone chega a ser mais acessível nos EUA do que em outros países

Um comercial de lançamento do iPhone 13, exibido nos EUA, mostra um entregador de moto que usa o novo aparelho para trabalhar: ele prende o smartphone no guidão e sai fazendo entregas, enquanto o aparelho resiste à chuva, lama e quedas. Ao final do dia, ainda há um terço da carga da bateria, mostra a propaganda. No Brasil, o vídeo causaria algum estranhamento, pois i...