Economia Compra parcelada pode deixar orçamento fora de controle Segundo pesquisa do GuiaBolso, 20% das pessoas tinham, em março, pelo menos uma parcela a ser paga

Sem que o consumidor se dê conta, compras parceladas podem comprometer mais do que o desejado no orçamento. É o que indica pesquisa do aplicativo Guiabolso feita com 278 mil usuários: 20% deles tinham pelo menos uma parcela de alguma conta para pagar no mês e, destes, um terço tinha mais de 51% da renda comprometida com as parcelas. Além disso, 20% das pessoas que...