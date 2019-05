Economia Compra online agora gera desconto no estacionamento do aeroporto de Goiânia Gestora do espaço anunciou que compra antecipada pode garantir até 78% de desconto em diárias e vagas com ou sem cobertura passam a ter valores diferentes

A gestora do estacionamento do aeroporto de Goiânia, a PareBem Estacionamentos, anunciou que a partir deste mês haverá desconto aos clientes que optarem pela compra antecipada e online do ticket de estacionamento. O viajante ou visitante que fizer a compra pelo site da empresa (parebem.com.br) pode economizar até 78% no valor das diárias. O preço ...