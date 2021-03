Goiânia passará a abrigar a primeira unidade do Hospital Albert Einstein fora de São Paulo. Foi protocolado, esta semana, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) o pedido de aprovação da compra dos ativos do Hospital Órion pelo Albert Einstein, que já fazia a gestão hospitalar da unidade goiana desde o início de suas operações. A documentação de venda foi assinada esta semana e o hospital passará por uma expansão nos próximos três anos, que resultará na aquisição de novos equipamentos e no aumento do número de leitos para internação.

A operação foi confirmada hoje durante uma entrevista coletiva concedida pelos empreendedores do Órion, o diretor da Tropical Urbanismo, sócio da Órion Complex, Antônio Carlos de Lima, e o diretor da GVC Engenharia, sócio da Tropical Urbanismo, Frank Guilherme Vaz Campos. Segundo eles, as conversas que culminaram na aquisição do Órion pelo Albert Einstein começaram ainda em março de 2020, com a assinatura de um memorando de entendimento em setembro. O Órion Complex, que abriga o Hospital Órion, fica no encontro das avenidas Portugal e Mutirão, no Setor Marista.

Frank ressalta que o hospital de alta complexidade Órion já carrega toda a bagagem do Albert Einstein, que é o 16º no ranking mundial de hospitais. Segundo ele, a unidade conta com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologias para tratamento de especialidades médicas, que exigiram investimentos da ordem de R$ 200 milhões. A expansão do futuro hospital Albert Einstein de Goiânia, nos próximos três anos, será feita numa área de cerca de oito mil metros, disponível no próprio complexo, e deverá exigir outro aporte de R$ 200 milhões em investimentos.

Com a expansão, o hospital também receberá o que há de mais moderno em equipamentos para oncologia no mundo e deve passar de 75 leitos em operação, atualmente, para 216 leitos no total, sendo 40 de UTI. O número de funcionários também deverá subir de 600 para até 1,3 mil e o corpo clínico aberto passará 750 para cerca de 2 mil médicos. Para os empreendedores, Goiânia será a maior beneficiada pela aquisição do Órion pelo Einstein, que conta com um braço beneficente e já discute com a Secretaria de Saúde do Município a futura gestão de algumas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) na cidade.