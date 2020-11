Economia Complexo de turismo abre 100 vagas de trabalho, em Abadiânia São vagas para para nutricionista, chefe de cozinha, cozinheira, estoquista, barman, atendente, garçom, oficial de cozinha, oficial de serviços gerais, motorista, auxiliar administrativo e profissionais da construção civil

O Escarpas Eco Parque, especializado em ecoturismo no Lago Corumbá IV está com 100 vagas a serem preenchidas até o ano que vem e já inicia as contratações agora. Os currículos devem ser enviados para o endereço eletrônico: recrutamento@escarpasecoparque.com.br. As vagas são para nutricionista, chefe de cozinha, cozinheira, estoquista, barman, atendente, garçom, oficial d...