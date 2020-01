Economia Competição vai levar estudantes brasileiros ao Vale do Silício Brasa Hacks acontece em março; evento é liderado por rede de estudantes no exterior

Rede de contato entre estudantes brasileiros de faculdades no exterior, a Brazilian Student Association (Brasa) vai realizar em abril uma conferência de tecnologia no Vale do Silício. Chamado de Brasa Hacks, o evento visa inspirar jovens talentos do País a seguirem carreiras de impacto e será realizado em São Francisco, na Califórnia, nos dias 17 e 18 de abril. Para p...