Economia Companhia quer incentivar geração de energia limpa entre produtores

Em abril, a Enel Distribuição Goiás abriu uma chamada pública para incentivar a geração de energia limpa em pequenas propriedades produtoras de leite do Estado. Ontem, esse projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás. As propriedades rurais fazem parte do grupo dos que mais sofrem com a qualidade da energia no Estado. Com a proposta, a distribuidora vai di...