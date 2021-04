Economia Companhia de Participações em Concessões ganha concessão do aeroporto de Goiânia A CPC levou a concessão dos blocos das regiões Central e Sul

O governo federal arrecadou R$ 3,3 bilhões no primeiro da série de três leilões de concessões em infraestrutura que o Ministério da Infraestrutura batizou de Infra Week. Foram leiloados três blocos de aeroportos, todos eles com disputa entre interessados. A Companhia de Participações em Concessões (CPC) levou o bloco Central, com proposta de R$ 754 milhões, ágio d...