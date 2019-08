Economia Companhia aérea de baixo custo JetSmart recebe autorização da Anac para atuar no Brasil Segundo a Anac, Jetsmart quer oferecer rotas partindo da Argentina e do Chile para o Brasil

A companhia aérea de baixo custo (low cost) JetSmart, de propriedade do fundo norte-americano Índigo Partners, recebeu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para funcionar no País. A low cost pretende iniciar a operação de rotas internacionais partindo da Argentina e do Chile para o Brasil, informou a Anac. Além da Jet...