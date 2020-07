Economia Como investir em Google, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Facebook e Netflix As bigtechs são um bom caminho para diversificar a carteira; saiba quais produtos procurar

Desde que a crise de coronavírus explodiu no Brasil, a entrada de pessoas físicas na Bolsa de Valores não parou de crescer. Só em maio deste ano, o número de investidores ativos no mercado de ações foi de 2,5 milhões, um aumento de 123,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Mais familiarizado com a renda variável, o investidor brasileiro que deseja divers...