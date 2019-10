Economia Como fica a sua aposentadoria com a reforma da Previdência aprovada no Congresso? Entenda Novas regras devem entrar em vigor daqui a 10 dias, quando reforma será promulgada pelo Parlamento

A reforma da Previdência aprovada no Senado nesta terça-feira, 22, muda os parâmetros para a aposentadoria no País. Agora, será necessário ter uma idade mínima de 65 anos (homens) e de 62 anos (mulheres) para se aposentar. Para quem já está no mercado de trabalho, haverá regras de transição. Veja a seguir as respostas às principais dúvidas sobre a nova Previdência. 1. Por que o gov...