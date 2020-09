Economia Comitê autoriza retomada de eventos em Aparecida de Goiânia Cidade pode ser a quarta do Estado a liberar a realização de festas durante a pandemia de coronavírus; grupo define regras para retorno, que pode ocorrer ainda nesta semana

Atualizado às 16h40 Membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Aparecida de Goiânia autorizaram na tarde desta terça-feira (22) a retomada das atividades dos estabelecimentos de festas e eventos. Com isso, a cidade poderá ser a quarta no Estado a permitir o retorno deste segmento. Itumbiara, Anápolis e Jataí já liberaram. Segundo a coordenadora do Grupo Op...