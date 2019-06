Economia Comissão encerra fase de debate do relatório da reforma da Previdência Leitura do voto complementar a ser apresentado pelo deputado Samuel Moreira foi adiada para quinta-feira (27)

Após de mais de 30 horas de debates, realizados durante quatro dias, a Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara encerrou no período da tarde desta quarta-feira, 26, a discussão sobre o texto do relator Samuel Moreira (PSDB-SP). A leitura do voto complementar que o deputado vai apresentar, no entanto, foi adiada para quinta-feira, às 9 horas. ...