Economia Comissão aprova projeto que dá autonomia ao Banco Central Texto prevê que mandatos do presidente e de sua diretoria sejam fixos para proteger dirigentes da instituição de ingerências políticas

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou ontem, pela segunda vez em três meses, relatório favorável a um projeto de lei que altera regras para nomeação e demissão no Banco Central.O texto já havia sido aprovado em regime de urgência na comissão em novembro do ano passado. Porém, em plenário, recebeu duas emendas e teve que voltar para o colegiado. ...