Economia Comissão aprova LDO para 2020 com salário mínimo de R$ 1.040 Outro ponto tratado no texto é a realização de novos concursos públicos para o ano que vem

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira, 8, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020. O texto segue agora para o plenário do Congresso, onde deverá ser votado em sessão conjunta por deputados e senadores. Entre os principais pontos do texto está o aumento do salário mínimo dos atuais R$ 998 para R$ 1.040 no pr...