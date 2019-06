Economia Comissão aprova crédito extra de R$ 248 bi para o governo; projeto vai ao plenário do Congresso Para que texto fosse votado na Comissão Mista de Orçamento, o governo concordou em destinar R$ 1 bilhão para o Minha Casa Minha Vida e descontingenciar R$ 1 bilhão de universidades; discussão no plenário pode acontecer ainda nesta terça-feira

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou, nesta terça-feira, 11, a autorização de um crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões que o governo solicitou ao Congresso Nacional. O projeto ainda precisa passar por uma sessão conjunta de deputados e senadores marcada ainda para esta tarde. No plenário do Congresso, o governo precisa de maioria absoluta nas duas C...