Economia Comerciantes não se conformam em não reabrir em Goiânia Muitos dizem que compraram matérias-primas perecíveis e reconvocaram funcionários. Alguns ainda aguardam uma nova decisão judicial favorável à reabertura

Muitos lojistas que se prepararam durante todo fim de semana para reabrirem suas portas hoje, depois da publicação do decreto municipal que flexibilizou as medidas de isolamento social, dizem que o sentimento é de frustração. Na manhã de hoje, vários comerciantes do Camelódromo de Campinas ainda tinham a esperança de que a decisão judicial que derrubou o decreto da Prefeitura de Goiânia fosse revertida. Eles alegam que compraram matérias-primas, reconvocaram funcionários e desinfetaram seus pontos ...