Os comerciantes de Rio Verde, no Sudoeste goiano fizeram uma carreata pelas principais ruas da cidade nesta quarta-feira (15). Eles foram até a sede da Prefeitura Municipal e cobraram a reabertura das lojas, que estão fechadas desde a publicação de decreto estadual com medidas de combate ao coronavírus (Covid-19), em Goiás.

Segundo os organizadores, o fechamento dos estabelecimentos estaria provocando uma crise no setor, que pode resultar na demissão de funcionários. Os comerciantes temem ainda a falência, caso a situação de distanciamento social persista.

A prefeitura do município se pronunciou, dizendo que o decreto do governo do estado deve ser respeitado e que enquanto a medida estiver em vigor, todos terão de respeitá-la.