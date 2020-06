Economia Comerciantes fazem novo ato por flexibilização das atividades em Goiânia Protesto, que vem um dia após o prefeito Iris Rezende (MDB) anunciar novo decreto de reabertura, já estava programado, segundo organizadores

Na manhã desta quarta-feira (17), comerciantes voltaram a se manifestar para pressionar a prefeitura de Goiânia a retomar as atividades não essenciais na capital. Protesto, que vem um dia após o prefeito Iris Rezende (MDB) anunciar novo decreto de reabertura, já estava programado, segundo organizadores. Parte do comércio no município está fechado para conter o avanço ...