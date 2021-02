Economia Comerciários não trabalham na segunda e terça de carnaval Proposta do sindicato laboral de trocar as folgas previstas para o período por uma nova data a ser negociada entre patrões e empregados, individualmente, foi rejeitada oficialmente

O comércio varejista de Goiás não poderá convocar funcionários para trabalhar na próxima segunda e terça-feira de carnaval. O Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás rejeitou, oficialmente, a proposta feita pelo Sindicato do Comércio Varejista de Goiás (Sindilojas-GO) de cancelar a folga estabelecida em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para os comerciários e...