Economia Começa nesta segunda-feira (18) a Semana Global de Empreendedorismo Evento conta com atividades voltadas à área do empreendedorismo e espera receber cerca de mil pessoas em Goiás

Começa nesta segunda-feira (18) a Semana Global de Empreendedorismo, que segue até o dia 24 de novembro. O evento acontecerá em todo o País, inclusive, em Goiás, com cerca de 200 atividades. Todos os municípios do Estado que tiverem escritório ou agência do Sebrae deverão receber ações, como palestras, cursos, workshops, oficinas, feiras, debates, competições o...