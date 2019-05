Economia Começa nesta segunda (13) a triagem de bagagem de mão no aeroporto de Goiânia A partir de hoje, medidas da bagagem serão conferidas antes da sala de embarque; se não atender às normas, passageiro terá de pagar pelo despacho

Começa nesta segunda (13) no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, a triagem de bagagem de mão (aquela que vai junto com o passageiro) já realizada pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) nos principais aeroportos do País. Os últimos serão o Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, de Salvador, e o Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos), onde a triagem ...