Economia Começa a 3ª Campus Party em Goiás

A terceira edição de um dos principais eventos sobre tecnologia e inovação no mundo começou ontem em Goiás e vai até amanhã, dia 24. Este ano, a Campus Party terá um formato híbrido no Estado, com cinco palcos 100% on-line, mas também com o Palco Goiás, instalado no Shopping Passeio das Águas.Serão três dias de evento com mais de 250 horas de conteúdo, que devem ser a...