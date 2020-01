Economia Combustível: 'Que vai impactar, vai', diz Bolsonaro sobre ataque de Trump ao Irã O presidente disse que é preciso mostrar à população brasileira que ele não pode 'tabelar (o preço de) nada'

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira, 3, que o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani, em ação militar dos EUA, vai impactar no preço do combustível no Brasil. "Que vai impactar, vai", previu. Bolsonaro disse que a gasolina já está alta e, se seguir subindo, "complica". "Vamos ver nosso limite", declarou. O presidente disse que é preciso m...