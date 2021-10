Economia Combustível deixa viagens por aplicativo 28% mais caras Goiânia teve maior alta do serviço de transporte no País em setembro; gasolina, etanol e energia elétrica pressionam custo de vida

[ASSINATURA][TEXTO]As sucessivas elevações nos preços dos combustíveis impactam muito os custos e os preços de vários produtos e serviços. Em setembro, os preços das viagens feitas com transportes por aplicativo subiram, em média, 28,8% em Goiânia, a maior alta entre as capitais brasileiras pesquisadas para o cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), d...