Economia Combustíveis superam Auxílio Brasil entre as prioridades do Planalto Preço da gasolina e do diesel nas bombas é visto como um dos grandes obstáculos à campanha de reeleição de Bolsonaro; foco é em projeto que muda ICMS

Uma solução para conter a alta dos combustíveis assumiu o topo da lista de prioridades do Palácio do Planalto. Hoje, o tema na cúpula do governo é mais urgente do que o Auxílio Brasil, programa substituto do Bolsa Família. Aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) passaram a considerar o preço da gasolina e do diesel nas bombas um dos principais obstáculo...