Economia Combustíveis podem subir mais Novo valor de referência para cálculo do imposto estadual cobrado sobre a venda nos postos, que entra em vigor dia 1º de março, deve ter impacto no preço final dos produtos

A polêmica é grande porque o ICMS sobre a venda de combustíveis é a maior fonte de arrecadação do imposto no Estado (24% em 2019). Segundo Cláudio, a partir do dia 1º, o governo estadual arrecadará R$ 1,5803 sobre cada litro de gasolina vendido. “Precisamos de mudança na forma de cobrança, mas o Estado não vai querer abrir mão de receita”, reconhece.O presidente do Sind...