Economia Combustíveis podem subir mais Novo valor de referência para cálculo do imposto estadual cobrado sobre a venda nos postos, que entra em vigor dia 1º de março, deve ter impacto no preço final dos produtos

Depois dos últimos reajustes, que fizeram o preço do litro da gasolina chegar a quase R$ 5,50 e o do etanol ultrapassar os R$ 3,60, os combustíveis podem ficar ainda mais caros na próxima semana. É que a partir de 1º de março passa a vigorar o novo valor da pauta dos combustíveis, preço médio de referência usado pela Secretaria da Economia para o cálculo do ICMS sobre a...