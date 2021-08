Economia Combustíveis mantêm pressão sobre inflação Goiânia é a segunda capital com maior preço do litro da gasolina, após altas consecutivas; IPCA mantém aceleração em julho

Os combustíveis mantêm pressão sobre a inflação em Goiânia. O item com maior peso na cesta de compras das famílias com rendimentos entre um e 40 salários mínimos é a gasolina. No Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ela subiu 2,10% em julho e acumula alta de 28,31% em 2021, conforme divulgou ontem o IBGE. Ao todo, o indicador mensal na capital acelero...