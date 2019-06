Economia Comando do Sebrae Goiás passa por mudança O professor Leonardo Guerra de Rezende Guedes se desligou do cargo de diretor-superintendente

Na última sexta-feira (07), o professor Leonardo Guerra de Rezende Guedes se desligou do cargo de diretor-superintendente do Sebrae Goiás, que ocupava desde o dia 2 de janeiro deste ano. Com a saída, o diretor-técnico Wanderson Portugal assumiu interinamente a superintendência do Sebrae até a mudança definitiva do comando da entidade, o que deve ocorrer após reunião d...