Economia Com vendas em alta, montadoras irão parar novamente por falta de peças Venda de veículos leves e pesados em maio teve alta de 7,3% em relação ao mês de abril

A venda de veículos leves e pesados em maio teve alta de 7,3% na comparação com abril, segundo dados com base no Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). O mês terminou com 188,7 mil unidades emplacadas, número que inclui carros de passeio, veículos comerciais leves, ônibus e caminhões. Na comparação com maio de 2020 -período em que houve fechamento ...