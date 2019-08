Economia Com temor de recessão global, Bolsas têm dia de pânico e dólar ultrapassa os R$ 4 Aversão ao risco fez Bovespa cair 2,94%; Nasdaq e NYSE perderam mais de 3%

O pânico de uma recessão global fez com que as bolsas derretessem em todo o mundo. A bolsas Nasdaq e NYSE caíram mais de 3%, enquanto na Frankfurt perdeu 2,19%, a de Paris 2,08% e Londres, 1,42%. A trégua no mercado de câmbio no Brasil durou pouco. Após cair a R$ 3,94 na mínima da terça-feira, o dólar subiu 1,79% nesta quarta-feira, 14,&nb...